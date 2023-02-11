Vur emrini Joe Biden verdi! ABD ordusu "tanımlanamayan bir cismi" düşürdü!

Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifalı tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifadaki tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıkladı.

Joe Bıden vurun talimatı verdi

Günlük basın toplantısında Kirby, "Savunma Bakanlığının (Pentagon) son 24 saat içinde Alaska hava sahası üzerinde yüksek irtifadaki bir cismi izlediğini, cismin 40 bin fit irtifada uçtuğunu ve sivil havacılığın güvenliği için makul ölçüde tehdit teşkil ettiğini doğrulayabilirim. Pentagon'un tavsiyesi üzerine Başkan (Joe) Biden, ihtiyaten orduya cismi vurma emri verdi ve onlar da bunu yaptı." dedi.

Kirby, ABD Hava Savunma Komutanlığına bağlı uçaklarca vurulan ve ABD kara sularına düşen cismin, 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında düşürülen Çin balonundan çok daha küçük ve faydalı yükünün da önemli olmadığını dile getirdi.

ABD'de casus balon krizi yaşanmıştı

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini açıklamıştı

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in balonu ABD tarafından vurularak düşürülmüştü

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.