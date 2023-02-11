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115 saat sonra çifte mucize! 6 yaşındaki Kübra ve 6 aylık hamile annesi sağ olarak kurtarıldı

115 saat sonra çifte mucize! 6 yaşındaki Kübra ve 6 aylık hamile annesi sağ olarak kurtarıldı

HATAY’ın Nurdağı ilçesinde 6 aylık hamile kadın enkazdan 115 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan genç kadının 6 yaşındaki kızının da bir saat önce sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Nurdağı ilçesinde 4 katlı Zeynep Apartmanı’nın enkazından güzel bir haber daha geldi.

Önce ekipler enkazdan 6 yaşında Kübra isimli kız çocuğunu kurtardı. Bu güzel haberin ardından çalışmalarına hız veren ekipler kız çocuğunun annesine ulaştı. 6 aylık halime Zahide Kaya 115 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Bu iki güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar kameralara yansıdı.

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