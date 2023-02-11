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Fuat Oktay'dan depremle ilgili önemli açıklama! Artçı sayısı inanılmaz

Fuat Oktay'dan depremle ilgili önemli açıklama! Artçı sayısı inanılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, büyük depremlerden sonra bin 666 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu ana kadar artçılar devam ediyor. Artçıların sayısı 1666 oldu. Neredeyse yılda alınan artçıların birkaç günde meydana geldiğine şahit oluyoruz. Hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerden uzak durulması çağrımız hala geçerli.

67 vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması bizleri memnun etti. Bu vesileyle sahadaki 31 bin 254 arama kurtarma personelimize teşekkür ediyorum. Saha iş makineleriyle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Personel de dahil artmaya devam ediyor. İş makinelerinde şu anda 12 bin 26’ya ulaşmış durumdayız. Kurtarılan ve hastanede olan 80 bin vatandaşımız var. Hepsine acil şifalar diliyorum.

1 milyon 50 bin vatandaşımızı geçici barınma merkezlerimizde barındırıyoruz

Vatandaşlarımızı geçici barınmaya alıyoruz. Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin vatandaşımızı geçici barınma merkezlerimizde barındırıyoruz. Temel ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Afet bölgesinin dışına tahliyelerimiz sürüyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 187-190 bin vatandaşımız da tahliye operasyonlarıyla bölgenin dışına tahliye edilmiş dışında. Bunların yaklaşık 90 bine yakını bölge dışında oluşturduğumuz geçici barınma merkezlerinde. Geriye kalanlar da yakınlarının yanına gitmiş durumdadır. Tahliye merkezleri oluşturuldu. Afetzedelerin oraya başvurması yeterli. Yönlendirilmeleri yapılacak ve taşıma işlemleri ücretsiz yapılacak. Kalacak yeri yoksa da barınma merkezlerinde biz sağlıyor olacağız.

Hedefimiz, 1 yıl içinde konutlar yapıp teslim etmek

Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Tespitlerin bir an önce gerçekleştirilmesiyle hasarsız olanlara vatandaşlarımız dönebilirler. Diğerleri için de hedefimiz, 1 yıl içinde konutlar yapıp teslim etmek.

Hasar tespit çalışmaları sonunda kira yardımı yapılacak. Bununla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın başkanlığında ve AFAD’ın koordinasyonunda bu çalışmalar yürümekte. Vatandaşlarımız bu çalışmaları e-Devlet üzerinden takip edebilirler. İnterneti olmayanlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın iletişim merkezlerinden konutlarını durumunu öğrenebilecekler.

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