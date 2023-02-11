Hatay'da baraj patladı! Arama kurtarma ekipleri enkazları bırakıp kaçtı: Polis anons yapınca gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası arama kurtarma çalışmaları devam ederken ortalığı karıştırdı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken "baraj patladı" diye bağıran ve koşan kişilerin ortaya çıkması sonucu arama kutarma ekipleri enkazları bırakarak kaçmaya başladı.

Öte yandan kısa süreli panik sonrası polis ekiplerinin yaptığı anonsla gerçek ortaya çıktı. Antakya'da baraj olmadığını belirten ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu.

"İnanılmaz bir kaos ortamı yaşandı"

Bölgede olan Haberler.com muhabiri Savaş Karan, yaşanan paniği anlattı. Bir anda ortaya atılan "Baraj patladı" iddiası sonrası bölge olanların büyük bir panik yaşadığını aktaran Karan, "Herkes koşuşturmaya başladı. Ekipler işini bıraktı. İnanılmaz bir kaos ortamı yaşandı. Polislerin anonsuyla ortalık sakinleşti. Arama kurtarma ekipleri tekrar işinin başına dönmeye başladı" ifadelerini kullandı.