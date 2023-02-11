BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da baraj patladı! Arama kurtarma ekipleri enkazları bırakıp kaçtı: Polis anons yapınca gerçek ortaya çıktı

Hatay'da baraj patladı! Arama kurtarma ekipleri enkazları bırakıp kaçtı: Polis anons yapınca gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası arama kurtarma çalışmaları devam ederken ortalığı karıştırdı.

Abone ol

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken "baraj patladı" diye bağıran ve koşan kişilerin ortaya çıkması sonucu arama kutarma ekipleri enkazları bırakarak kaçmaya başladı.

Öte yandan kısa süreli panik sonrası polis ekiplerinin yaptığı anonsla gerçek ortaya çıktı. Antakya'da baraj olmadığını belirten ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu.

"İnanılmaz bir kaos ortamı yaşandı"
Bölgede olan Haberler.com muhabiri Savaş Karan, yaşanan paniği anlattı. Bir anda ortaya atılan "Baraj patladı" iddiası sonrası bölge olanların büyük bir panik yaşadığını aktaran Karan, "Herkes koşuşturmaya başladı. Ekipler işini bıraktı. İnanılmaz bir kaos ortamı yaşandı. Polislerin anonsuyla ortalık sakinleşti. Arama kurtarma ekipleri tekrar işinin başına dönmeye başladı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Vur emrini Joe Biden verdi! ABD ordusu "tanımlanamayan bir cismi" düşürdü!
Vur emrini Joe Biden verdi! ABD ordusu "tanımlanamayan bir cismi" düşürdü!
115 saat çift mucize! 6 yaşındaki Kübra ve 6 aylık hamile annesi sağ olarak kurtarıldı
115 saat çift mucize! 6 yaşındaki Kübra ve 6 aylık hamile annesi sağ olarak kurtarıldı
Fuat Oktay'dan depremle ilgili önemli açıklama! Artçı sayısı inanılmaz
Fuat Oktay'dan depremle ilgili önemli açıklama! Artçı sayısı inanılmaz
Depremin merkez üssünde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Depremin merkez üssünde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı! Hac kurası ertelendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı! Hac kurası ertelendi
Halkbank'tan deprem bölgesindeki çalışanlarına 2. afet yardımı
Halkbank'tan deprem bölgesindeki çalışanlarına 2. afet yardımı
25 binden fazla asker deprem bölgesinde hizmet ediyor
25 binden fazla asker deprem bölgesinde hizmet ediyor
NASA deprem haritasını paylaştı! Ünlü jeofizikçi gördüklerine inanamadı: İşte "Asrın felaketi"nde yıkımın boyutu...
NASA deprem haritasını paylaştı! Ünlü jeofizikçi gördüklerine inanamadı: İşte "Asrın felaketi"nde yıkımın boyutu...
Hatay'da deprem sonrası 30 metre derinliğinde yarık oluştu
Hatay'da deprem sonrası 30 metre derinliğinde yarık oluştu
Cihat Yaycı Paşa hepimizi uyarıyor! Canımız yanıyor! Yağmalama ve siyasi yağma...
Cihat Yaycı Paşa hepimizi uyarıyor! Canımız yanıyor! Yağmalama ve siyasi yağma...
Suriyeli iddiası çürütülen Ümit Özdağ özür dilemeden tweetini sildi
Suriyeli iddiası çürütülen Ümit Özdağ özür dilemeden tweetini sildi
Deprem sonrası fahiş fiyat yapanlara 85 milyon lira ceza
Deprem sonrası fahiş fiyat yapanlara 85 milyon lira ceza