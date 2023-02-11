Hatay'da enkazda bulunan çantanın içini görünce hemen polise teslim etti

HATAY'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi personeli, enkazda içerisinde 4 milyon lira olan çanta buldu. Belediye personeli çantayı polis ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya'dan bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren belediye personeli Mehmet Özber Uslu, içinde 4 milyon lira olan çanta buldu.
Uslu, içindeki parayı gerçek sanıp çantayı kısa sürede polis ekiplerine teslim etti.
Belediye personelinin polise teslim ettiği çantadaki paranın sahte olduğu öğrenildi.
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