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Hatay'da enkazda bulunan çantanın içini görünce hemen polise teslim etti

Hatay'da enkazda bulunan çantanın içini görünce hemen polise teslim etti

HATAY'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi personeli, enkazda içerisinde 4 milyon lira olan çanta buldu. Belediye personeli çantayı polis ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi.

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya'dan bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren belediye personeli Mehmet Özber Uslu, içinde 4 milyon lira olan çanta buldu.

Uslu, içindeki parayı gerçek sanıp çantayı kısa sürede polis ekiplerine teslim etti.

Belediye personelinin polise teslim ettiği çantadaki paranın sahte olduğu öğrenildi.

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