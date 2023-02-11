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Kendisini depremzede diye tanıtıp yaptığına bakın! Tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kendisini depremzede diye tanıtıp yaptığına bakın! Tutuklandı

ISPARTA’da kendisini depremzede olarak tanıtarak para toplayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kendisini Hatay’daki bir depremzedeymiş gibi tanıtıp insanları kandırarak açmış olduğu banka hesabına para toplayan H.M.S. isimli şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile dün yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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