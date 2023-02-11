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55 yaşında Maşallah! Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

55 yaşında Maşallah! Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

KANMANMARAŞ merkezli depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek isimli kadın sağ olarak çıkarıldı...

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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