Deniz Baykal vefat etti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! Deniz Baykal kimdir eşi ve çocukları...

Son dakika haberine göre CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 85 yaşında hayatını kaybetti. Baykal'ın ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu duyurdu...

Abone ol

Son dakika haberine göre CHP'nin eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal vefat etti. Baykal'ın vefat haberini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu. Antalya'da yaşayan Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından acı haberi şu cümlelerle duyurdu: "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022 günü Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmişti. Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'na seçimlerde görev almak istediğini söylemişti.

Deniz Baykal kimdir, eşi ve çocukları...

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.