AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik uyardı: Son derece acımasız olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yağma olayları karşısında son derece acımasız olacaklarını belirterek, “Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri uyarıyoruz. Hayatları boyunca utançla yaşarlar” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, deprem bölgesi Adana'da açıklamalarda bulundu. Çelik, "Artçı depremler devam ettiği için evlerine giremeyen insanlarımız var, onların barınma, gıda, temizlik ihtiyaçları ile ilgili her gün hepimiz sahadayız.

Yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum son derece acımasız olacağız.

Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri uyarıyoruz. Hayatları boyunca utançla yaşarlar. Gereken tedbirleri alıyoruz buna rağmen girişimler olduğunda son derece kararlı davranacağımızın bilinmesini istiyorum” diye konuştu.