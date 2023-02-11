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'İmdat' diyerek yardım istemişti Orhan Aydın'ı kahreden haber: Eylem Şafak Aydın ölü bulundu

'İmdat' diyerek yardım istemişti Orhan Aydın'ı kahreden haber: Eylem Şafak Aydın ölü bulundu

Sanatçı Orhan Aydın, "kızım ve annesi enkaz altında imdat" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Aydın'ı kahreden haber geldi. Kızı Eylem Şafak Aydın'ın enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın  Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun.

Orhan Aydın, deprem sonrası paylaşımında kızı ve onun annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istemişti. Orhan Aydın bir başka paylaşımında da 'kızıma ve annesine ulaşamıyorum' demişti.

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