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119 saat sonra bir mucize daha! Lise öğrencisinin ekiplere ilk sorusu bu oldu

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119 saat sonra bir mucize daha! Lise öğrencisinin ekiplere ilk sorusu bu oldu

Kahramanmaraş'ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda lise öğrencisi Kamil Can 119 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

119 saat sonra bir mucize daha! Lise öğrencisinin ekiplere ilk sorusu bu oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor.

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119 saat sonra bir mucize daha! Lise öğrencisinin ekiplere ilk sorusu bu oldu

 UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi.

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119 saat sonra bir mucize daha! Lise öğrencisinin ekiplere ilk sorusu bu oldu

Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş’a ulaşıldı. 

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119 saat sonra bir mucize daha! Lise öğrencisinin ekiplere ilk sorusu bu oldu

 Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” oldu.

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