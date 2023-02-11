119 saat sonra bir mucize daha! Lise öğrencisinin ekiplere ilk sorusu bu oldu
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Kahramanmaraş'ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda lise öğrencisi Kamil Can 119 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor.
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UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi.
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Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş’a ulaşıldı.
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Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” oldu.
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