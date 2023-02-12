Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken; diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor.