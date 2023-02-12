BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82

Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi

Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in koordinatörlüğünde 'deprem mezarlığı' oluşturuldu.

Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken; diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor. 

16
Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait kepçeler tarafından kazılan ve numaralandırılan mezarlara kılınan cenaze namazlarının ardından dualar eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde defin yapılıyor.

26
Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi

Yeni oluşturulan deprem mezarlığı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanırken, çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bizzat katıldı.

36
Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi

Din görevlileri eşliğinde gömülüyor

Denizli Valiliği yönetiminde olan Antakya'daki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüsü Mehmet Aşık'ın nezaretinde din görevlileri eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde dualarla defin yapılıyor. 

46