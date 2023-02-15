Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz

İslahiye Devlet Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yer aldığı araziden ve bir hayvan çiftliğine uzanan alanda yer alan yarıklar, 2 metre derinliğe ulaşırken kimi zaman ise 25 santimetre genişliğe 40 santimetre derinliğe indiği görüldü.