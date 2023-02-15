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Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz

Kahramanmaraş'tan başlayan Gaziantep üzerinden Hatay'a ulaşan 2 şiddetli depremde kırılan fay hatları ilk kez görüntülendi. Görüntülerde uzunlukları 290 kilometreye ulaşan 2 ayrı fay hattında, 1 metre genişliğinde yarıkların yer alması dikkat çekti.

Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde iki depremin ardından 290 kilometrelik fay hattının İslahiye tarafındaki kısmı görüntülendi.

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Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz

 İslahiye Devlet Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yer aldığı araziden ve bir hayvan çiftliğine uzanan alanda yer alan yarıklar,  2 metre derinliğe ulaşırken kimi zaman ise 25 santimetre genişliğe 40 santimetre derinliğe indiği görüldü.

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Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz

İşte o görüntüler...

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Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz
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