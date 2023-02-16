Kahreden olay! Gelin ve damat düğün gecesi depremde öldü
Deprem bölgesinden yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. Hatay’da dünya evine giren Elif ile Halil İbrahim Aksoy çifti, İskenderun’da tuttukları evde, evlendikleri gün enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.
Depremde enkaz kaldırma, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken geriye ise acı hikayeler kaldı. Depremden köpeklerinin kendilerini kurtardığı dile getiren Elif Belli, ”Yatıyorduk, bir tane köpeğimiz var onun sayesinde hayattayız, o bizi uyandırdı” dedi.
3.5 aylık yeğeni Asel bebeğe, düğün günü vefat eden halasının ismini verdiklerini kaydeden Elif Belli, ”Depremin olduğu günün akşamı düğün oldu. Pazar günü Elif ile Halil İbrahim’in düğünüydü. Kendisi İskenderun’da ev tuttu. Normalde Antakyalılar. Kısmet, ‘Ecel geliyorum’ demez, orada vefat etti. Düğün günü İskenderun’da tutukları evde öldü. ”dedi.
Kız kardeşi Elif Aksoy’un düğün gecesi öldüğü belirten ağabey Murat Bilge, ”O gece burada karla karışık yağmur yağıyordu. ‘Yol kapalı’ dediler. Damadın anne-babası, ‘gelin burada oturun. Kahve içersiniz’ dediler. Kız kardeşim kayınvalidesinde oturduktan sonra, gece saat 3.30 gibi buradan İskenderun’a geçti. Kız kardeşimi götüren arkadaş anlatıyor, ‘eve geçtiler ikinci kat. 30-40 metre ilerledim, kıyamet koptu.’ Tek tek binaların çöktüğünü gördüğünü söyledi” şeklinde konuştu.
Düğün gecesi hayatını kaybeden gelin damattan geriye ise, depremden saatler önce çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri kaldı.