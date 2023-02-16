Kahreden olay! Gelin ve damat düğün gecesi depremde öldü

Depremde enkaz kaldırma, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken geriye ise acı hikayeler kaldı. Depremden köpeklerinin kendilerini kurtardığı dile getiren Elif Belli, ”Yatıyorduk, bir tane köpeğimiz var onun sayesinde hayattayız, o bizi uyandırdı” dedi.