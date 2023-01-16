İmam Hatip mezunu Gülşen'den taznimat istedi mahkeme reddetti! İşte gerekçesi...
Şarkıcı Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle İmam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak tazminat istedi. Mahkeme Değirmenci'nin o talebini reddetti.
Şarkıcı Gülşen, bir konserinde orkestrasında görev yapan bir arkadaşına "İmam Hatiph'te okumuş sapıklığı oradan geliyor" dedi. Bu sözlerin medyaya yansıması üzerine gözaltına alınıp tutuklandı. Yargılaması halen süren Gülşen'e bir başka dava daha açıldı. İmam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, Gülşen’e dava açıp tazminat istedi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre, olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, "Olayın davacıyla alakası yok" dedi, Gülşen'i haklı buldu, Furkan Değirmenci'nin davasını reddetti.
İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen'in son olarak yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.