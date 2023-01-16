İmam Hatip mezunu Gülşen'den taznimat istedi mahkeme reddetti! İşte gerekçesi...

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde orkestrasında görev yapan bir arkadaşına "İmam Hatiph'te okumuş sapıklığı oradan geliyor" dedi. Bu sözlerin medyaya yansıması üzerine gözaltına alınıp tutuklandı. Yargılaması halen süren Gülşen'e bir başka dava daha açıldı. İmam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, Gülşen’e dava açıp tazminat istedi.