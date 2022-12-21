Gülşen'in duruşmasında neler yaşandı neler! 'Kıyafet' deyip durdu: Sesinden çok cinsel...

"Müştekiler muhatabı bile değillerdir"

– Gülşen Çolakoğlu’na isnat edilen suçun yasal şartları oluşmamıştır. Kast unsuru yoktur. Müştekiler önce Twitter, akabinde medya kanallarından öğrenmişlerdir. Muhatabı bile değillerdir. Çünkü bu sözler kamuoyuna açık bir alanda değil biletle girilen bir yerde söylenmiştir.