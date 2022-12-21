Gülşen'in duruşmasında neler yaşandı neler! 'Kıyafet' deyip durdu: Sesinden çok cinsel...
Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili söylediği cümleden dolayı ikinci kez yargılandığı davada karar çıkmadı. Bugün duruşması görülen dava 1 Mart 2023 tarihine ertelendi. Duruşmada neler yaşandı? Davaya müdahil Önder İmam Hatipliler Derneği'nin avukatı Gülşen'in giyim tarzını öne attı.
Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilerle ilgili söylediği cümleden dolayı yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkemeden üst üste ret
Mahkeme, katılma, müdahillik ve tanık dinlenmesi taleplerinin reddine karar verdi. Gülşen’in avukatı tarafından talep edilen güvence bedelinin iade edilmesini de kabul etmedi. Önder İmam Hatipliler Derneği’nin ise müşteki olarak dosyaya eklenmesine karar verildi. Dava 1 Mart 2023, saat 09.30’a ertelendi.
"Sıkıntı yaşatacaktır"
Gülşen’in avukatı Emek Emre, “Katılma taleplerinin kabulü hukuk güvenliği konusunda sıkıntı yaşatacaktır” dedi. Avukat Orhan Erol Müezzinoğlu ise şöyle konuştu:
"Müştekiler muhatabı bile değillerdir"
– Gülşen Çolakoğlu’na isnat edilen suçun yasal şartları oluşmamıştır. Kast unsuru yoktur. Müştekiler önce Twitter, akabinde medya kanallarından öğrenmişlerdir. Muhatabı bile değillerdir. Çünkü bu sözler kamuoyuna açık bir alanda değil biletle girilen bir yerde söylenmiştir.