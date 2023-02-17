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3 büyük deprem gördü tek bir taş bile düşmedi! Yetkililere çağrı: Bu mahalleyi araştırın

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3 büyük deprem gördü tek bir taş bile düşmedi! Yetkililere çağrı: Bu mahalleyi araştırın

Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ’ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde tek taş bile düşmedi.

3 büyük deprem gördü tek bir taş bile düşmedi! Yetkililere çağrı: Bu mahalleyi araştırın

Elazığ’da UNESCO geçici miras listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, inşa edildiği günden beri birçok deprem yaşadı. 

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3 büyük deprem gördü tek bir taş bile düşmedi! Yetkililere çağrı: Bu mahalleyi araştırın

Bilinmeyenlerin yanı sıra, 2020’de Elazığ merkezli 6.8 ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremi yakından hisseden tarihi mahallede tek bir hasara rastlanmadı. 

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3 büyük deprem gördü tek bir taş bile düşmedi! Yetkililere çağrı: Bu mahalleyi araştırın

Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen eğri minare, Harput Kalesi ve diğer tarihi han, hamam ile konaklarında yaşanan depremlerde tek bir taş bile düşmedi. 

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3 büyük deprem gördü tek bir taş bile düşmedi! Yetkililere çağrı: Bu mahalleyi araştırın

1200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapılarında hasar almaması, görenleri şaşırttı.

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