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Hepsi Ebrar Sitesi'nin enkazından çıktı, fotoğraf albümleri görenleri duygulandırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Hepsi Ebrar Sitesi'nin enkazından çıktı, fotoğraf albümleri görenleri duygulandırdı

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkan site sakinlerine ait fotoğraf albümleri ile kişisel eşyalar, duygulandırıyor.

Hepsi Ebrar Sitesi'nin enkazından çıktı, fotoğraf albümleri görenleri duygulandırdı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 10 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Hepsi Ebrar Sitesi'nin enkazından çıktı, fotoğraf albümleri görenleri duygulandırdı

Ekiplerin, iş makinelerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar, depremzedelerin alması için açık bir alana bırakılıyor.

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Hepsi Ebrar Sitesi'nin enkazından çıktı, fotoğraf albümleri görenleri duygulandırdı

Enkaz içerisinden çıkanlar arasında yer alan çanta, kitaplar ve fotoğraf albümleri dikkati çekiyor.

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Hepsi Ebrar Sitesi'nin enkazından çıktı, fotoğraf albümleri görenleri duygulandırdı

Site sakinlerinin düğün ve nişan merasimleri, askerlik anıları, çocuklarıyla birlikte çekilmiş karelerinin yer aldığı birçok fotoğraf görenleri duygulandırıyor.

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