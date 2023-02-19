Depremin öncesi ve sonrasına bakın! Yıkımın boyutunu en net özetleyen fotoğraflar
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Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan drone ile çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Yıkıcı depremler 40 bini aşkın insanın ölümüne neden olurken depremden 11 il etkilendi.
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Kahramanmaraş ve Hatay kent merkezinin daha önceden çekilen fotoğraflarıyla deprem sonrası fotoğrafları yıkımın boyutunu da gözler önüne serdi.
İşte depremin öncesi ve sonrasında aynı noktadan çekilen fotoğraflar...
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