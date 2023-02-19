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Depremin öncesi ve sonrasına bakın! Yıkımın boyutunu en net özetleyen fotoğraflar

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Depremin öncesi ve sonrasına bakın! Yıkımın boyutunu en net özetleyen fotoğraflar

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan drone ile çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösteriyor.

Depremin öncesi ve sonrasına bakın! Yıkımın boyutunu en net özetleyen fotoğraflar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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Depremin öncesi ve sonrasına bakın! Yıkımın boyutunu en net özetleyen fotoğraflar

Yıkıcı depremler 40 bini aşkın insanın ölümüne neden olurken depremden 11 il etkilendi.

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Depremin öncesi ve sonrasına bakın! Yıkımın boyutunu en net özetleyen fotoğraflar

Kahramanmaraş ve Hatay kent merkezinin daha önceden çekilen fotoğraflarıyla deprem sonrası fotoğrafları yıkımın boyutunu da gözler önüne serdi.

İşte depremin öncesi ve sonrasında aynı noktadan çekilen fotoğraflar...

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Depremin öncesi ve sonrasına bakın! Yıkımın boyutunu en net özetleyen fotoğraflar
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