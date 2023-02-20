Genç öğretmenden geriye bu fotoğraflar kaldı, depremden 12 gün önce 25 yaşına girmiş en büyük hayali...
HATAYAntakya ilçesinde 6 katlı Kimyon 2 Apartmanı depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan genç müzik öğretmeni Ece Köseoğlu ve ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin yakınları yasa boğulurken genç öğretmenden geriye bu fotoğraflar kaldı...
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 6 katlı Kimyon 2 Apartmanı da depremde yerle bir oldu.
Sabah'ın haberine göre, Ece Köseoğlu, annesi Aylin, babası Mahmut ile kız kardeşi Naz Köseoğlu ile 76 yaşındaki anneanne Mevlüte Köseoğlu enkaz altında kaldı.
Binanın düşüş şekli nedeniyle salonda bulunan anneanne Mevlüde Köseoğlu enkazdan sağ olarak çıkartılırken, genç müzik öğretmeni Ece Köseoğlu ile annesi, babası ve kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı.