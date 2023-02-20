Canlarını hiç saydılar! Yıkıldı yıkılacak binada yaptıkları görevlileri kızdırdı

‘Biz burada can derdindeyiz, siz mal derdindesiniz’ diye enkaz üzerinde eşya arayan vatandaşlara tepki gösteren Murat Dilken isimli görevli, artçıların devam ettiğini ve Karabekiroğlu Apartmanı'nın bir an önce yıkılması gerektiğini söyledi.