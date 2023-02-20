Canlarını hiç saydılar! Yıkıldı yıkılacak binada yaptıkları görevlileri kızdırdı
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Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden olan depremin ardından bazı depremzedeler canlarını hiçe sayıp, enkaz içerisinden eşyalarını kurtarma derdine düştü. Görevliler duruma tepki gösterdi.
Kahramanmaraş'taki büyük depremler kent merkezinde bulunan Trabzon Bulvarı’nda büyük yıkıma neden oldu.Enkaz kaldırma işlemleri sürerken, bazı depremzedeler canlarını hiçe sayarak enkazdan eşyalarını çıkarma derdine düştü.
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‘Biz burada can derdindeyiz, siz mal derdindesiniz’ diye enkaz üzerinde eşya arayan vatandaşlara tepki gösteren Murat Dilken isimli görevli, artçıların devam ettiğini ve Karabekiroğlu Apartmanı'nın bir an önce yıkılması gerektiğini söyledi.
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İşte bölgeden gelen fotoğraflar...
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