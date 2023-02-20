Gökhan Zan deprem anını anlattı! Her evin altında atom bombaları patladı! Yıkılmasını bekledik...
HATAY'da depremin ardından gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrıları ile milyonların yüreğine dokunan ve sonrasın da da Hatay'ı hiç yalnız bırakmayan Gökhan Zan, deprem anında yaşadıklarını anlattı. "Bu deprem değil, başka bir şeydi" diyen Gökhan Zan, " Her evin altında atom bombaları var ve patlıyordu" dedi.
Beşiktaş, Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Hatay doğumlu Gökhan Zan, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Hatayspor’un eski antrenörü ve afetin başından beri Hatay’da çalışan Gökhan Zan, deprem gecesi şehrin yıkılışını öyle bir anlattı ki dinleyen herkes o anları yaşadı... İşte Gökhan Zan'ın deprem gecesi yaşadıkları...
Zihinsel engelli kardeşim, annem ve eşim..
"Ben 9. kattaydım. Zihinsel engelli kardeşim, annem ve eşim vardı. Uyuyorduk. Bir anda eşimle uyandık. Pozisyonumuzu almaya çalıştık. Annem ve kardeşim odamıza geldi. Herkes panik halindeydi. Sakin kalmaya ve yatak başında pozisyon almaya çalıştık."
Deprem yavaş başladı, durdu, sonra yıktı...
"Deprem yavaş başladı, uyandırdı, sonra yavaşladı. Sonra durdu. Durur gibi oldu ve pik yaptı. Yıkılana kadar durmadı. Kaderimize razı kaldık. Yıkılması lazım dedik. Yıkılmasını bekledik. Aklımdan başka bir şey geçmiyordu. Binanın ayakta kalması normal değil dedim."
Kardeşimi sırtıma aldım...
"1.5 dakikanın üstünde bir süreydi. Bitmedi. Çok uzundu. O anda iç duvarlar patladı. Kardeşimi sırtıma aldım. Direkt evden çıktık pijamalarımızla, deprem durunca. Her taraf karanlıktı. Dua ettik. Sakin kaldık ama çok ağırdı, çok şiddetliydi. Şoktu."