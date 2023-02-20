Gökhan Zan deprem anını anlattı! Her evin altında atom bombaları patladı! Yıkılmasını bekledik...

Beşiktaş, Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Hatay doğumlu Gökhan Zan, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Hatayspor’un eski antrenörü ve afetin başından beri Hatay’da çalışan Gökhan Zan, deprem gecesi şehrin yıkılışını öyle bir anlattı ki dinleyen herkes o anları yaşadı... İşte Gökhan Zan'ın deprem gecesi yaşadıkları...