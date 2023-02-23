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Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı! Soruşturma sürüyor onlarca kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı! Soruşturma sürüyor onlarca kişi hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde İsias Otel’in yıkılmasıyla gündeme gelen Adıyaman’da toplam 6 otel yıkıldı.

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Adıyaman'da İsias Otel’in yanı sıra Bozdoğan Otel, Grant İskender Otel, Arsemes Otel, Ünal Otel, Yolaç Otel depremde yerle bir oldu.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği bu otellerin yanı sıra 5 otel depremde hasar gördü.

Depremde yıkılan İsias Otel’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybolcular ve tur rehberleri enkaz altında hayatını kaybetmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yıkılan oteller ve binalar ile ilgili soruşturması sürüyor.

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