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Benzine indirim geldi, motorine de indirim geliyor! İşte güncel ve indirimli fiyatlar....

Benzine indirim geldi, motorine de indirim geliyor! İşte güncel ve indirimli fiyatlar....

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Gece yarısı benzine 48 kuruş indirim geldi. Motorine de 24 Şubat 2023 Cuma gününden (bu gece yarısı) itibaren indirim geliyor. İşte 23 Şubat 2023 Çarşamba günü indirimli benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bugün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, gece yarısından geçerli olacak şekilde motorinde de 63 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirimli motorin fiyatları ne kadar?

Motorinin Anadolu yakasında 21.19 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirimle birlikte 20.56 liraya, Ankara'da 21.62 liradan satılan motorinin litre fiyatı Ankara'da 20.99 liraya, İzmir'de 21.66 liradan satılan motorinin fiyatı 21.03 liraya gerileyecek. 

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,39 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,22 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,45 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,29 TL 

ANKARA
Benzin fiyatı: 20,76 TL
Motorin fiyatı: 21,63 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 20,69 TL
Motorin fiyatı: 21,68 TL

Benzin ve motorin fiyatları nasıl hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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