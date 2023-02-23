Ali Ağaoğlu'ndan yeni 'çürük bina' açıklaması! Van depremi videosu TT olmuştu

Türkiye'nin en tanınmış işadamlarından Ali Ağaoğlu'nun yıllar önce Van depreminin ardından Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında yaptığı "çürük bina" açıklamalarının videosu sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ahmet Ağaoğlu, o programda söyledikleriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 şehirde büyük yıkıma neden olmasının ardından binaların zemini ve dayanıklılığı yeniden tartışılmaya başlandı. Twitter'da Türkiye'nin en tanınmış müteahhitlerinden bir olan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun 2011'de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında yaptığı sözleri gündem oldu.

Ağaoğlu, programda eskiden yeterince malzeme olmadığı için çürük binaların yapıldığını, babasının da çürük bina yaptığını söyledi. Ağaoğlu, "İstanbul'daki binaların durumu, Van'daki yıkılan binalardan daha kötü olur. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim" dedi.

Hakan'ın "Siz de yaptınız o çürük binaları o zaman" sözleri üzerine Ağaoğlu, "Evet yaptık, yapıldı, herkes buydu malzeme buydu, yoktu ki. Kumu ithal mi getireceksin? O dönemde yapılan binaların yüzde 90'ı bu şekilde yapıldı" diye konuştu.

Bugün inşaata sokulmayacak malzemelerdi

İşadamı Ali Ağaoğlu, 2011 yılındaki sözlerinin gündem olmasının ardından Oda TV'ye konuştu. O dönemde inşaatlarda kullanılan kumun deniz kumu olduğunu tekrarlayan Ali Ağaoğlu şunları söyledi:

- İstanbul'daki yapı stoğunu en iyi bilen 3 kişiden biri benim. O dönem İstanbul'daki inşaat malzemeleri kumundan demirine kadar maalesef bugün inşaata sokulmayacak malzemeydi.

Demirler düzeltilirken bile kırılırdı

- Kum denizden geliyordu. Yarısı midye kabuğu, yarısı balçık, inşaata giderdi ve inşaat yapılırdı. O dönem demir için ihtiyaç belgesi alırdın, Karabük'te 6 ay sıra beklerdin bir kamyon demir için. Demirler en kalın 12'lik kangal demirdi... Düzeltirken bile kırılırdı. Bu dediğim 60-70-80'li yıllardı.

O dönem yapılan binaların %99'u böyle

- O dönem ben inşaat yapmıyordum, babamın yanındaydım. Babam inşaat da yapıyordu inşaat malzemesi tedarikçisiydi de veriyordu. O dönem yapılan inşaatlarda özel binalar hariç kullanılan malzeme buydu. Yüzde 99'u böyle yapıldı, kim yaptıysa böyle yaptı.