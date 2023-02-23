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Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi İnter kazandı Şampiyonlar Ligi maçları sonuçları

Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi İnter kazandı Şampiyonlar Ligi maçları sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Inter ise sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etti. Inter-Porto maçında, maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi.

Manchester City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Gecenin diğer maçında İtalya'nın Inter takımı, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Portolu Otavio, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçların rövanşları 14 Mart Salı günü oynanacak.

Inter-Porto maçında, maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.

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