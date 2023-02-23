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Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı seferler iptal edildi

Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı seferler iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz yolu ulaşımı sağlanamıyor.Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

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