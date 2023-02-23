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İBB duyurdu riskli binalar yıkılmaya başladı! 4 bin 500 lira kira desteği de var

İBB duyurdu riskli binalar yıkılmaya başladı! 4 bin 500 lira kira desteği de var

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem bekleyen İstanbul'da taramaları hızlandırdıklarını ve riskli yapıları yıkmaya başladıklarını duyurdu. Ayrıca İmamoğlu, riskli dairelere ekstra 4 bin 500 TL de kira desteğinde bulunduklarını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonucu 10 il enkaza döndü. Resmi verilere göre 42 binden fazla vatandaş yaşamını yitirirken çok sayıda insan evsiz kaldı. Bu depremlerle birlikte Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu da yeniden hatırlandı. Beklenen ve yakın zamanda olacağı söylenen deprem nedeniyle İstanbullular da evlerini kontrol ettiriyor.

Riskli dairelere 4 bin 500 TL kira desteği 

Bina dayanıklılık testi yaptırmak isteyen binlerce vatandaş İBB'ye başvururken bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İmamoğlu, hızlı tarama yöntemiyle riskli olduğu tespit edilen yapıları yıkmaya başladıklarını aktardı ve iskli yapılardaki dairelere İBB olarak 4.500 TL ekstra kira yardımında bulunduklarını duyurdu.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Hızlı tarama yöntemiyle riskli olduğunu tespit ettiğimiz yapıların yıkımına başladık.

Süreci hızlandırmak ve teşvik etmek için riskli yapılardaki dairelere İBB olarak 4.500 TL ekstra kira yardımında bulunuyoruz. Bu konuda herkesi ciddi iş birliğine davet ediyorum.

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