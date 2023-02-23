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Gördüğü rüyanın etkisinde kaldı, 1985 model aracıyla Kahramanmaraş'a geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gördüğü rüyanın etkisinde kaldı, 1985 model aracıyla Kahramanmaraş'a geldi

ORDU'da yaşayan genç adam, gördüğü rüyanın etkisinde kalarak arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı bir araç dolusu oyuncağı, 1985 model otomobiliyle 500 kilometre yol kat ederek depremzede çocuklara ulaştırdı.

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Ünye'de oto alım-satım işi yapan 2 çocuk babası Rıdvan İkinci (32), Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ilk günlerinde arkadaşlarıyla beraber destek için harekete geçti. Gittiği Elbistan ilçesinde arkadaşlarıyla ihtiyaç malzemelerini dağıttıktan sonra evine gelen İkinci, sabah gördüğü rüyanın etkisinde kalarak 1985 model aracıyla yeniden ilçeye hareket etti.

Rüyasında çocuklara hediye dağıttığını ve çevresinde dolaştığını gören İkinci, 500 kilometrelik yolu kat ederek bölgeye aracına yüklediği oyuncak, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

Çok sevdiği eski model aracıyla bölgedeki çocuklara ulaşan İkinci, Elbistan'ın bütün mahallelerini gezerek çocuklara oyuncaklarını dağıttı.

"Gördüğüm rüya beni çok etkiledi"

Gördüğü rüya karşısında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine hareket ederek çocuklara oyuncakları tek tek dağıttığını söyleyen Rıdvan İkinci, "Daha önce depremin yaşandığı ilk günlerde esnaf arkadaşlarımızla beraber Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yardım götürdük. Bu olayın ardından bir arkadaşım oğluma ve kızıma hediye gönderdi. Kızımın bu hediyeyle uyuduğunu gördüğümde etkilenmeye başladım. Gece olup sabah kalktığımda bir rüya gördüm ve rüyamda çocuklara hediye dağıtıyordum. Sabah ezanının okunmasıyla beraber namazı kıldım ve iş yerime gittim. İş yerimde aldığım kararla 1985 model sevdiğim aracımın esnaf arkadaşlarımın da desteğiyle içini oyuncak ve ihtiyaç malzemeleriyle doldurarak Ünye'den Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine beş yüz kilometrelik yolu gittim. Elbistan'a vardığımda hediyeleri çocuklarımıza dağıttım ve bu da beni çok etkiledi" dedi.

"Devlet millet el ele olma vaktidir"

Yaşanan depremin zorluklarını devlet ve milletin el ele vererek aşacağını ifade eden İkinci, "Benim de bir kızım ve bir oğlum var. Orada çocukların mutlu olmasına şahit oldukça ben de duygulandım. Onların mutluluğunu ve annelerimizin dualarını aldıkça ben de daha mutlu oldum. İnsanlarımız yardımlarını yapıyor ancak bu bir haftalık veya on günlük bir süreç değil. İmkanım olduğu sürece yeniden giderek desteğimi vermeye devam edeceğim. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Bu süreç uzun bir süreç ve devlet millet el ele olma vaktidir" diye konuştu.

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