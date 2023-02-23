Yıkılacak binadaki eşyalar onun oldu, canını tehlikeye atan hurdacıdan akılalmaz sözler
ADANA'da yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada, hurdacılar ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı. Hurdacı kendini, "Arkadaşlar etrafta önlem aldı, sarsıntıyı söylüyor. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok, takdiriilahi" diye savundu. Eşyaların evden çıkarıldığı anlar kameraya böyle yansıdı...
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı.
Adana'da da etkili olan depremde şehir merkezindeki 11 bina yıkıldı. 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da, 148 binaya da "ağır hasarlı" raporu tutuldu.
Acil yıkılacak olan bu binalardan ev sahipleri eşyalarını canlarını hiçe sayarak alıp, binanın diğer malzemelerini de hurdacılara sattı.
Hurdacılar ise yıkılacak binalara girerek dairelerin plastik pencere çerçevelerini, çelik kapılarını ve demir şebekelerini söküp almaya başladı.