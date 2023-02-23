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Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu

Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Adana'da 6 Şubat’tan önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmalarının durdurulduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adana’da 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları durduruldu.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“06.02.2023 tarihinden önce inşasına başlanmış ancak yapımı henüz tamamlanmamış inşaatların yapımı durdurulacaktır. İlgili kurumlara gönderdiğimiz resmi yazıda açıklandığı üzere; bu inşaatlarla ilgili olarak, görevli teknik heyet tarafından hazırlanan raporun ilgili idarece değerlendirilmesinden sonra uygun olduğuna karar verilenlerin faaliyetlerine izin verilecektir.”

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