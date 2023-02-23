BIST 5.085
DOLAR 18,88
EURO 20,04
ALTIN 1.109,34
HABER /  GÜNCEL

İyi Parti Lideri Meral Akşener 3 depremzede ailenin kirasını bağışladı

İyi Parti Lideri Meral Akşener 3 depremzede ailenin kirasını bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası için canlı yayına bağlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 depremzede ailenin kirasını bağışlayacağını açıkladı.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir Depremi’nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası bu kez geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de devam ediyor. Halk TV’de ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına çok sayıda vatandaş bağış yapıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in adına konuştu. Erdem, Akşener’in 3 depremzede ailenin kirasını bağışladığını belirterek şunları söyledi:

Üç çocuğum adına 500’er lira toplam bin 500 lira bağışlıyorum’ diyor.”

“Sayın Genel Başkan’ımız, milletimize sevgilerini, saygılarını, selamlarını söyleyerek 3 ailenin kirasını bağışlıyor. Bunu da söyleme görevini bana verdi. Bu yayın için çok teşekkür ediyoruz. Hem Sayın Başkan’ımız Tunç Soyer’e hem Halk TV’ye teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bağışlar vardı ki. Bu yardım gecesi o kadar kıymetli ki. Şöyle diyorlar, ‘Bu bir poz değil. Birebir ulaştığını biliyoruz. Üç çocuğum adına 500’er lira toplam bin 500 lira bağışlıyorum’ diyor.”

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim tarihi tartışmalarını bitiren görüntü ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Çukurambar'da açıldı
Seçim tarihi tartışmalarını bitiren görüntü ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Çukurambar'da açıldı
Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu depremlerin ardından görüntülendi
Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu depremlerin ardından görüntülendi
Dünyanın en riskli fayı burada dedi o ili uyardı! Artık her an olabilir 8 şiddetinde bekleniyor
Dünyanın en riskli fayı burada dedi o ili uyardı! Artık her an olabilir 8 şiddetinde bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş görevden alma ve atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş görevden alma ve atamalar
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 50 ya da 150 puan faiz indirimi...
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 50 ya da 150 puan faiz indirimi...
Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı seferler iptal edildi
Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı seferler iptal edildi
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ücretsiz olacak
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ücretsiz olacak
Depremzedelere yardım maçında kavga! Taraftarın karşı tribüne yaptığı hareket ortalığı karıştırdı
Depremzedelere yardım maçında kavga! Taraftarın karşı tribüne yaptığı hareket ortalığı karıştırdı
Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi İnter kazandı Şampiyonlar Ligi maçları sonuçları
Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi İnter kazandı Şampiyonlar Ligi maçları sonuçları
Benzine indirim geldi, motorine de indirim geliyor! İşte güncel ve indirimli fiyatlar....
Benzine indirim geldi, motorine de indirim geliyor! İşte güncel ve indirimli fiyatlar....
Ali Ağaoğlu'ndan yeni 'çürük bina' açıklaması! Van depremi videosu TT olmuştu
Ali Ağaoğlu'ndan yeni 'çürük bina' açıklaması! Van depremi videosu TT olmuştu