Seçim tarihi tartışmalarını bitiren görüntü ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Çukurambar'da açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Ankara, Çukurambar’da açılan merkezin ilk ziyaretçisi ise Erdoğan oldu.

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Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusu gelen kulis bilgileri ile netlik kazanırken AK Parti, Erdoğan’ın talimatıyla Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturmaya başladı.

Türktime yazarı Talat Atilla, AK Parti'nin seçim hazırlıklarını kaleme aldı. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin fotoğrafını yazısına taşıyan Atilla, "Bu fotoğraf bir yönüyle de seçimin vaktinde yapılacağının belgesi gibi." yorumunda bulundu. İşte Talat Atilla'nın dikkat çeken yazısı:

Erdoğan'ın SKM'ları (Seçim Koordinasyon Merkezleri) açma talimatını yazmıştım. Her bölgede merkez ve merkezle koordineli ofisler tutuldu.

Önümüzdeki seçimlerde AK Parti’nin beyni olacak ofis ise Ankara Çukurambar’da tutuldu.

İlk ziyaretçisi Erdoğan oldu

Çukurambar'da çok katlı bir binanın en üst katını önümüzdeki seçimin beyni olarak hazırladı.

Merkezin ilk ziyaretçisi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldıktan sonra merkezin alt katına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Turktime'ın editörlerinden Hilal Büyükkaya görüntüledi. Bu fotoğraf bir yönüyle de seçimin vaktinde yapılacağının belgesi gibi.