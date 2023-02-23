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Kızılay Başkanı'nın Özel Kelam Müdürü'nden skandal paylaşımlar! "Bebelere balon..."

Kızılay Başkanı'nın Özel Kelam Müdürü'nden skandal paylaşımlar! "Bebelere balon..."

TÜRKİYE Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılırken, çadır ve yardımlar konusunda en çok eleştirilen kurumların başında gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'ın özel kalem müdürü sosyal medyada öyle şeyler paylaştı ki gören isyan etti. Burak Ünver tepkiler sonrası hesabını korumaya aldı.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın özel kalem müdürü Burak Ünver'den skandal deprem paylaşımları geldi. Kızılay'ın çadır ve yardım konusunda eleştirildiği günlerde Ünver, deprem bölgesinde havaların düzelmesine "depremzedeler üşümeyecek" diye sevindi.

Kızılay görevlisi Burak Ünver,  "Afet bölgesinde havalar ısınıyor, yağış tahminleri düşük. Dışarıda kalan depremzedelerimiz için mutluyum" paylaşımı yaptı. 

Kızılay Başkanı Kınık'ın özel kalem müdürü Burak Ünver daha sonra da depremde yıkılıp onlarca kişiye mezar olan bir enkazın üzerine asılan balonların fotoğrafını "Bebelere balon :(" notuyla paylaştı.

Ünver gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.

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