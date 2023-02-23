BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ile Rusya'nın küresel gıda güvenliğini iyileştirme ihtimalini ortaya koydu" dedi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Özel Acil Ukrayna Oturumunda konuştu. Guterres, Rusya'nın yaklaşık 1 yıldır süren işgal girişiminin Ukrayna'nın ötesinde de etkilere sahip olduğunu ifade etti. Guterres, "Başından beri söylediğim gibi Rusya'nın Ukrayna saldırısı çok taraflı sistemimizin temel taşlarını ve değerlerini sarsıyor" diyerek tüm BM üyelerinin bir başka devletin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanma tehdidine karşı çıkması gerektiğini hatırlattı. Guterres, bu ilke çerçevesinde BM'nin tutumunun çok net olduğunu vurgulayarak tanınmış sınırları içerisinde Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin çabalarına övgü

Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu insani krize de değinen Guterres, halkın yaklaşık yüzde 40'ının insani yardıma muhtaç olduğunu ve temel altyapıların hedef alındığını belirtti. BM olarak Ukrayna'ya destek sağlamak üzere birçok girişimde bulunduklarını hatırlatan Guterres, bu konuda tüm üye ülkelerden tam destek istedi. Türkiye'nin tahıl koridoru konusundaki çabalarından övgüyle söz eden Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ile Rusya'nın küresel gıda güvenliğini iyileştirme ihtimalini ortaya koydu" diye konuştu.

"Kaybedecek zamanımız yok"

Savaşın bölgesel istikrarsızlığı ve küresel gerilimi artırdığına, önemli sorunlara kaynak ayrılmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Guterres, nükleer silah kullanımına ilişkin üstü kapalı tehditlerin ise kabul edilemez olduğunu söyledi. "Savaş çözüm değil, sorunun ta kendisi" diyen Guterres, "Ukrayna halkı büyük acı çekiyor. Ukraynalılar, Ruslar ve herkesin barışa ihtiyacı var. Barışı gerçekleştirmek zor görünse de kalıcı barışın BM ve uluslararası hukuka dayandırılması gerekiyor. Çatışma devam ettikçe bunu başarmamız zorlaşıyor. Kaybedecek zamanımız yok" ifadelerini kullandı.