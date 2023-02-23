'Çok demir kullandılar' diye kızmıştı ev sahibi şimdi o ustaları tek tek teşekkür için arıyor

Kahramanmaraş'ta 3 katlı binası depremden hasarsız çıkan Mehmet Bayana adlı vatandaş, 12 yıl önce fazla demir kullanıyorlar diye azarladığı ustaları teşekkür etmek için arıyor.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem şehri harabeye çevirdi. Ağır hasarlı bina sayısı çok fazla. Enkaza dönen ilde sağlam binalar da var.

Onlardan birisi de emekli imam Mehmet Bayan'a ait 3 katlı bu bina oldu.

Kanal D'den İbrahim Konar'ın özel haberine göre ekipler binada hasar tespit yaptı. Binanın güvenilir olduğuna dair karekod yapıştırıldı.

"Beni iflas mı ettireceksiniz"

O dönem bina yapılırken 20 ton demir kullanıldığında şok geçirdiğini belirten Mehmet amca "Beni iflas mı ettireceksiniz dedim o da dedi ki burası deprem bölgesi dogrusu buymuş." dedi.

Şu anda çatlak dahi olmadığını belirten Mehmet amca, emeği geçen herkesi arayıp teşekkür etmek istediğini söyledi.

Mehmet amca "vatandaşın kendisi yaptırıyorsa mühendis ne veriyorsa kabul etmemelerini istirham ediyorum" dedi.