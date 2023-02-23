İSKİ son durumu açıkladı! İstanbul barajları alarm veriyor

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sonrası barajlarda bir yükselme oldu ama beklenen olmadı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 oldu. Kazandere'de doluluk yüzde 3,32 olarak ölçüldü.

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İSKİ verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 11,43, Büyükçekmece'de yüzde 32,29, Darlık'ta yüzde 39,23, Elmalı'da yüzde 36,61, Istrancalar'da yüzde 49,11, Kazandere'de yüzde 3,32, Ömerli'de yüzde 49,44, Pabuçdere'de yüzde 6,86, Sazlıdere'de yüzde 33,72, Terkos'ta ise yüzde 32,72 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 883 bin metreküp oldu.