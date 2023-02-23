BIST 5.085
DOLAR 18,88
EURO 20,04
ALTIN 1.109,34
HABER /  GÜNCEL

İSKİ son durumu açıkladı! İstanbul barajları alarm veriyor

İSKİ son durumu açıkladı! İstanbul barajları alarm veriyor

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sonrası barajlarda bir yükselme oldu ama beklenen olmadı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 oldu. Kazandere'de doluluk yüzde 3,32 olarak ölçüldü.

Abone ol

İSKİ verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 11,43, Büyükçekmece'de yüzde 32,29, Darlık'ta yüzde 39,23, Elmalı'da yüzde 36,61, Istrancalar'da yüzde 49,11, Kazandere'de yüzde 3,32, Ömerli'de yüzde 49,44, Pabuçdere'de yüzde 6,86, Sazlıdere'de yüzde 33,72, Terkos'ta ise yüzde 32,72 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 883 bin metreküp oldu. 

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 23 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,3, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,6, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de yüzde 52,29, 2022'de ise yüzde 80,31 olarak kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yıkılacak binadaki eşyalar onun oldu, canını tehlikeye atan hurdacıdan akılalmaz sözler
Foto Galeri Yıkılacak binadaki eşyalar onun oldu, canını tehlikeye atan hurdacıdan akılalmaz sözler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü
Depremde eşini ve küçük kızını kaybeden anne yürekleri dağladı: "Kızım evcilik oynuyoruz sanıyordu"
Depremde eşini ve küçük kızını kaybeden anne yürekleri dağladı: "Kızım evcilik oynuyoruz sanıyordu"
'Çok demir kullandılar' diye kızmıştı ev sahibi şimdi o ustaları tek tek teşekkür için arıyor
'Çok demir kullandılar' diye kızmıştı ev sahibi şimdi o ustaları tek tek teşekkür için arıyor
İki yıldır açıklanmıyordu! TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı
İki yıldır açıklanmıyordu! TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı
Trafikte servis aracına beyzbol sopalı saldırı
Trafikte servis aracına beyzbol sopalı saldırı
Depremzedeleri soydu, yetmedi yardım malzemelerini çaldı! Hırsızın suç dosyası kabarık çıktı
Depremzedeleri soydu, yetmedi yardım malzemelerini çaldı! Hırsızın suç dosyası kabarık çıktı
İBB duyurdu riskli binalar yıkılmaya başladı! 4 bin 500 lira kira desteği de var
İBB duyurdu riskli binalar yıkılmaya başladı! 4 bin 500 lira kira desteği de var
Gördüğü rüyanın etkisinde kaldı, 1985 model aracıyla Kahramanmaraş'a geldi
Gördüğü rüyanın etkisinde kaldı, 1985 model aracıyla Kahramanmaraş'a geldi
İyi Parti Lideri Meral Akşener 3 depremzede ailenin kirasını bağışladı
İyi Parti Lideri Meral Akşener 3 depremzede ailenin kirasını bağışladı
Seçim tarihi tartışmalarını bitiren görüntü ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Çukurambar'da açıldı
Seçim tarihi tartışmalarını bitiren görüntü ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Çukurambar'da açıldı
Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu depremlerin ardından görüntülendi
Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu depremlerin ardından görüntülendi