Enkazdan çıkarıldı tam mezara konulacakken canlandı! Dünya bunu konuşuyor

Türkiye 2 büyük deprem sonrası felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, depremin etkilediği Suriye'den akılalmaz bir haber geldi. Söz konusu olayın detayları dünyada manşet oldu.

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Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da kurtarma çalışmaları sonrası hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Güney Kore'den Meksika'ya, Hindistan'dan Cezayir'e, Azerbaycan'dan ABD'ye dünya Türkiye için ayakta. Arama kurtarma ekipleri ve yardımları taşıyan uçaklar Türkiye'ye doğru havalanırken, Avustralya'dan İngiltere'ye birçok ülkedeki gurbetçiler de yardım kampanyaları için yarışıyor. Son eklenen ülkelerle Türkiye'ye kurtarma ekibi ve insani yardım gönderen listesi hayli uzun.

Asya kıtasından Japonya, Tacikistan, Malezya, Tayvan, Çin, Güney Kore, Kazakistan, Hindistan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan listede. Türkiye'nin komşularından Gürcistan, Irak, Bulgaristan, Yunanistan, İran ve KKTC yardıma koştu. Orta Doğu'dan İsrail, Lübnan, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri Kuzey Afrika'dan Cezayir, Libya ve Tunus izledi.

Avrupa ülkeleri seferber oldu

Avrupa Birliği'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı aktif hale getirmesiyle neredeyse kıtadaki tüm ülkeler seferber oldu. Almanya, İsveç, Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, Malta, Portekiz, Hırvatistan, Polonya, Çekya, İsviçre, Avusturya, Estonya, Slovakya, Macaristan, Romanya gibi birlik üyelerinin yanı sıra Karadağ ve Arnavutluk'tan onlarca arama kurtarma ekibi Türkiye'ye uçtu.

Suriye'de 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Yaşanan felaket Suriye'nin kuzeyinde de yoğun yıkıma sebep oldu. Ülkenin kuzeyinde 5 binden fazla kişi hayatını kaybederken 4 milyon kişinin evi yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Ailesi öldü sandı

Öte yandan deprem sonrası Suriye'de yaşanan ilginç olay dünya basınında gündem oldu. Söz konusu gelişmenin başrolünde ise Ahmed al-Maghribi var. Suriye yerel basınında çıkan haberlerde, Ahmed'in ailesi oğullarını enkaz altında tespit etti ve öldüğünü düşünerek ceset torbasına koydu. Daha sonra 'cansız bedeni' defnetmeye götüren aile mezarlığa geldiğinde şoku yaşadı.

Bir anda canlandı

Ceset torbası bir anda hareket etmeye başladı. Hemen torbayı açan aile, Ahmed'in içeride canlı olduğunu anladı ve onu hastaneye götürdü. Yetkililer kalbi duran kişilerin tekrar hayata dönebileceğini ancak bunun milyonda bir olacağını belirtti. Hastanede tedavi altına alınan Ahmed'in ise durumunun iyiye gittiği açıklandı.