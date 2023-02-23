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Sabit fiyat uygulaması bitti fiyatlar arttı! Zamlı etiketler bir bir böyle değişti

Sabit fiyat uygulaması bitti fiyatlar arttı! Zamlı etiketler bir bir böyle değişti

Zamlar deprem de dinlemedi. Ocak ayında başlattıkları sabit fiyat kampanyasını sona erdiren zincir marketler bir bir fiyatlarını güncelliyor. Temel gıdadan, temizlik ürünlerine raflarda etiketler silbaştan değişti. Kimi market 95 kimi ise 150 üründe fiyat artışına gitti. İşte haberin detayları…

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Marketler Ocak ayında başlayan sabit fiyat kampanyasını bitirdi. Deprem felaketi sonrası art arda değişen etiketler sosyal medyada gündem oldu. Bir zincir markette kahvaltılık ürünlere yapılan zam dikkat çekerken, bir diğerinde ise et ve işlenmiş et fiyatlarındaki artış vatandaşları şaşırttı.

75 liradan satılan kasap köfte 85.50 liraya yükseldi. Dana kangal sucuğun fiyatının 79 liradan 89.50 liraya, dondurulmuş pizza fiyatı 89,90 liradan 99,90 liraya yükseldiği görüldü. 10 kiloluk bir detanın fiyatı 195 liradan 235 liraya çıktı.

Vatandaş fiyatlara tepkili

Show Ana Haber’e konuşan vatandaşların söyledikleri ise sabit fiyat uygulamasının süre bitiminde nasıl terk edildiğini gözler önüne serdi. Bir vatandaş değişen etiketler için, “Zaten uykularımız kaçtı. Hem deprem hem de bu fiyatlardan dolayı. Marketlere denetim yapılsın” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise bir hafta önce 65 liraya aldığı peynirin 105 liraya yükseldiğini dile getirdi. Geçen hafta kıymanın kilosunu 229 liradan aldığını söyleyen diğer bir vatandaş da fiyatların arttığını söylerken, kilo ile kıyma alma devrinin bittiğini ifade ederek, “Artık 200,300,400 gram alabiliyoruz. Onlar da 70, 80,90,100 lira…” dedi.

Mikrofon uzatılan diğer bir kişi, “Her gün zam. Durmuyor. Bazen ufak tefek bir şeylerde indirim yapıyorlar. Denk gelirsek alıyoruz” diyerek yapılan zamlara isyan etti.

Toplantı sonrası sabit fiyata geçilmişti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, marketler temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat uygulaması başlatmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, “Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" diyerek çağrıda bulunmuştu.

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