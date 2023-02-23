Taksim saldırısının 'beyni' Halil Menci öldürüldü iddiası! Suriye'den şok görüntüler geldi

MİT ve TSK tarafından Suriye'de ortak operasyon düzenlendiği iddia edildi. Ülke basınında çıkan haberde, bir aracın Türk SİHA'ları tarafından vurulduğu öne sürüldü. Araçta bulunan kişinin İstiklal saldırısının planlayıcısı Halil Menci olduğu ifade ediliyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma sebep oldu. Dünyanın gözü bölgedeki depremlerdeyken Suriye'de bir araca operasyon düzenlendi.

Suriye yerel haber kanallarından birisinde yapılan anlatımda aracın Türk SİHA'ları tarafından vurulduğu öne sürüldü. Araçta bulunan kişinin kimliğine dair bir bilgi ise henüz açıklanmadı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından, operasyon düzenlenen araçta İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcılarından Halil Menci'nin olduğu iddia edildi.

Suriye Kamışlı'nın doğusundaki Kamışlı-Tirbespi yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili ise Türk yetkili makamlarından da bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Taksim'de düzenlenen bombalı saldırı ilk başlarda "IŞİD görünümlü bir intihar saldırısı" olarak kamuoyuna yansıtılmak istenmişti. Saldırının ardından yakalanan bombacı ve ona yardım edenlerin ifadesiyle ise saldırının bir PKK-YPG organizasyonu olduğu anında ortaya çıkmıştı.

Saldırıyı planlayanların içinde ise Halil Menci ismi ön plana çıkmıştı. Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu itiraflarda ve ifadelerde yer almıştı.

İstanbul 3. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan şüphelilerden Ammar Jarkas, Edirne üzerinden kaçan Bilal Hassan'ı tanımadığını ileri sürmüştü ancak Menci'yi tanıdığını ifade etmişti.