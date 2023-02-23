BIST 5.092
DOLAR 18,88
EURO 20,01
ALTIN 1.108,84
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yatırımcıların tercihleri değişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yatırımcıların tercihleri değişti

Gayrimenkul danışmanı Devlet Turkmen, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından özellikle yabancı yatırımcıların, deprem riski az olan bölgeleri tercih etmeye başladığını söyledi.

Abone ol

Yabancı turistlerin gayrimenkul danışmanlığını yapan DVT Grup Gayrimenkul sahibi Devlet Turkmen, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası oluşan talep durumunu değerlendirdi.

Deprem sonrasında vatandaşların yüksek katlı binalarda oturmaktan vazgeçmeye başladığını aktaran Turkmen, bazı kişilerin de bunu fırsata dönüştürdüğünü ve kira ile ev fiyatlarına fahiş oranda zam yaptığını söyledi.

Turkmen, ''Maraş’ta meydana gelen deprem hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Türkiye çok büyük bir devlet, bunun da üstesinden geleceğiz millet olarak. Yaşanan bu deprem, vatandaş ve yatırımcıların talep durumunu da değiştirdi. Özellikle deprem bölgesinde artık çok katlı binalar tercih edilmezken, yabancı yatırımcılar da deprem riskinin daha az olduğu bölgelere yönelmeye başladı. Yine bu bölgelerde fırsatçılık da arttı. Ev sahipleri kira ve ev fiyatlarına fahiş oranda zam yaptı. Devletimiz, hemen bu konu ile ilgili bir çalışma başlattı ve fahiş fiyat uygulayanlara çeşitli yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Zor günlerde kenetlenmekten başka şansımız yok, Allah bir daha bu tür durumlarla ülkemizi sınamaz İnşallah'' dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hatay'da madencilerin konakladıkları sınıfların tahtalarına yazdıkları okuyanları ağlattı
Foto Galeri Hatay'da madencilerin konakladıkları sınıfların tahtalarına yazdıkları okuyanları ağlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Levent 'AHBAP' için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
Haluk Levent 'AHBAP' için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
Taksim saldırısının 'beyni' Halil Menci öldürüldü iddiası! Suriye'den şok görüntüler geldi
Taksim saldırısının 'beyni' Halil Menci öldürüldü iddiası! Suriye'den şok görüntüler geldi
Ticaret Bakanlığı'na taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi
Ticaret Bakanlığı'na taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi
Şimdi de Kayseri sallandı! Ahmet Ercan'ın ilk açıklaması korkuttu
Şimdi de Kayseri sallandı! Ahmet Ercan'ın ilk açıklaması korkuttu
Sabit fiyat uygulaması bitti fiyatlar arttı! Zamlı etiketler bir bir böyle değişti
Sabit fiyat uygulaması bitti fiyatlar arttı! Zamlı etiketler bir bir böyle değişti
Afyonkarahisar'da 81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Yeni gelişme
Afyonkarahisar'da 81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Yeni gelişme
Hande Fırat iki önemli toplantıdan kulis aktardı 'yüzde 99' diyerek seçim tarihini duyurdu
Hande Fırat iki önemli toplantıdan kulis aktardı 'yüzde 99' diyerek seçim tarihini duyurdu
Depremin vurduğu Hatay'da Cemil Meriç'in doğduğu ev görüntülendi
Depremin vurduğu Hatay'da Cemil Meriç'in doğduğu ev görüntülendi
Enkazdan çıkarıldı tam mezara konulacakken canlandı! Dünya bunu konuşuyor
Enkazdan çıkarıldı tam mezara konulacakken canlandı! Dünya bunu konuşuyor
Depremler sonrası herkesi korku sardı! Türkiye mahalle mahalle bu haritayı inceliyor
Depremler sonrası herkesi korku sardı! Türkiye mahalle mahalle bu haritayı inceliyor
Depremde ikiz kardeşinin kurtulması için ayağını feda etti
Depremde ikiz kardeşinin kurtulması için ayağını feda etti
TFF'den ligden çekilen takımların futbolcu ve teknik direktörlerine istisnalar
TFF'den ligden çekilen takımların futbolcu ve teknik direktörlerine istisnalar