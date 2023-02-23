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Ticaret Bakanlığı'na taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi

Ticaret Bakanlığı'na taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanan taksit sınırlamalarını, afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.

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Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin taksit sürelerini düzenleyen "Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre, Bakanlık, bu maddede yer alan sınırlamaları afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.

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