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Haluk Levent 'AHBAP' için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu

Haluk Levent 'AHBAP' için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, derneğin tekrar denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne başvurduklarını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardımlar sonucu hedef alınan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını açıkladı.

Haluk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24 Bilginize" ifadelerini kullandı.

İki bağımsız denetçi firmayla anlaştı

Haluk Levent, derneğin hesaplarını bağımsız denetime açtıklarını açıklamıştı.

Levent, bütün satın almaların denetlenmesi için biri uluslararası biri yerli olmak üzere iki bağımsız denetçi firmayla sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu.

Haluk Levent, bağımsız yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği olduğunu belirtmiş, hesapların incelemek üzere anlaştıkları ikinci firmanın uluslararası bağımsız denetim firması Grant Thornton olduğunu duyurmuştu.

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