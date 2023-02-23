Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür açıkladı! Şu an hala 60-70 bin kişi göçük altında 

Kahramanmara depremi için aylarca uyarı yapan ve depremin ardından yaşananlara isyan eden deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den tüyler ürperten açıklama geldi. “Hala göçük altında 60-70 bin kişi var" diyen Naci Görür, "Utanmalı mıyız, kızarmalı mıyız yoksa konuşmalı mıyız bilmiyorum" dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden olan deprem için önceden uyarı üstüne uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür, şimdi de muhtemel deprem beklediği iller ve "Büyük İstanbul Depremi" için uyarılarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Naci Görür, “Hala göçük altında 60-70 bin kişi var" dedi.

Şu anda 60-70 bin kişi göçük altında

İzmir'de sanayi ve ticaret odası başkanı ve yöneticileri ve işadamlarıyla buluşan Prof. Dr. Naci Görür, şu anda 60-70 bin kişinin göçük altında olduğunu ve binlerce insanın acı çektiğini söyledi. Prof. Dr. Görür, “Bu durumda biz neyi konuşabiliriz? Utanmalı mıyız, kızarmalı mıyız yoksa konuşmalı mıyız bilmiyorum. Onun için içimden geldiği gibi konuşacağım” dedi.

İstanbul depremiyle Türkiye diz çöker

Kahramanmaraş depreminin ardından “İstanbul depremi geliyor, dikkatli olun!" uyarılarını sürdüren Naci Görür, İstanbul'da 59 bin binanın dirençli olmadığını, bunun 500 bin kişiye tekabül ettiğini belirtip, "İstanbul depremi sonrası ekonominin deprem öncesi duruma döndürülmesi de çok zordur ve 10-15 yıl sürer. Türkiye diz çöker, ekonomik anlamda bağımsızlığını yitirir" demişti.

TÜSİAD'a 'ne bekliyorsunuz' dedim

Naci Görür İzmir'de işadamlarına ve işadamı örgütlerine "Deprem bölgesine ne götürdüğümüzü değil niye bu depremin zararlarını azaltamadık onu konuşmamız lazım. TÜSİAD’a ‘neyi bekliyorsunuz, niye konuşamıyorsunuz, deprem ekonomiden daha mı az önemli’ dedim" deyip ekledi: "Artık millet olarak sorunlara demokratik şekilde el koyma zamanı geldi.”