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Adana'da hepsi depremde yıkıldı! Yapılan testin sonucu şoke etti

Adana'da hepsi depremde yıkıldı! Yapılan testin sonucu şoke etti

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da yıkılan 11 binadan yapı uzmanları tarafından alınan karotlar, deprem dayanıklılık testini geçemedi. Adana'da yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmıştı.

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11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

Dayanıklılık testini geçemedi

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderildi. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçemedi.

Yıkılan binaların enkazından uzmanlar tarafından sondaj yöntemiyle alınan örneklerle de zemin etüt testi yapılacak. İşlemlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal sorumluların tespitine yönelik çalışma yürütülecek. Çalışmalarda elde edilen bilgi ve bulgular, rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

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