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Bağ evinde yaşandı! Yakınları korkunç halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bağ evinde yaşandı! Yakınları korkunç halde buldu

SAMSUN'da bağ evinde iple asılı halde bulunan 3 çocuk babası genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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 Vezirköprü ilçesinde iddiaya göre, yakınları tarafından bağ evinde iple asılı halde bulunan 3 çocuk babası Ali Yavuz (33), Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

10 gündür hastanede tedavi altında bulunan Ali Yavuz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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