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"Ekmek almaya gidiyorum" dedi daha geri dönmedi! Bilgehan nerede?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Ekmek almaya gidiyorum" dedi daha geri dönmedi! Bilgehan nerede?

BİLECİK'te dün evden 'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin'den haber alınamıyor.

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Bilecik'te oturduğu evden saat 15.00 sıralarında 'Ekmek almaya gidiyorum' diye çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin'i bulmak için ailesi seferber oldu.

Dünden bu yana kendisinden haber alınamadığı anlatan amcası Adnan Bilgin, "Dün yeğenim öğleden sonra evden ekmek almak için çıkmış. Kendisinden hala haber alınamadı." dedi.

Öte yandan emniyet güçlerinin, 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin'i bulmak seferber olduğu öğrenildi.

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