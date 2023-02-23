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Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli adliyede

Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli adliyede

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli IŞİD operasyonunda gözaltına alındı. Irak ve Suriye uyruklu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD operasyonu düzenledi. Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskında IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 4'ü kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Irak ve Suriye uyruklu oldukları belirtilen 6 şüpheli, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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