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Trabzon ilçelerinde ağırlanan depremzede sayısı belli olu

Trabzon ilçelerinde ağırlanan depremzede sayısı belli olu

Türkiye'yi sarsan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendiren Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 bin 44 afetzede Trabzon’a yerleştirildi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü sabaha karşı 7.7 şiddeti, öğleden sonra ise 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

Türkiye'yi sarsan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendiren depremlerin ardından kimi vatandaşlar göç etti kimileri ise misafir olarak farklı illere yerleşti.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçen Trabzon Valiliği ise misafirhaneler ve yurtları vatandaşların hizmete açtı.
Adana’dan 224, Adıyaman’dan bin 246, Diyarbakır’dan 67, Gaziantep’ten bin 272, Hatay’dan 3 bin 446, Kahramanmaraş’tan 3 bin 423, Kilis’ten 20, Malatya’dan 4 bin 17, Osmaniye’den 158, Elazığ’dan 8, Şanlıurfa’dan 163 olmak üzere toplamda 14 bin 44 kişi Trabzon’a yerleşti. Deprem bölgelerinden şehre gelen vatandaşların 2 bin 471’i otellerde, 295’i apartlarda, 307’si kamu misafirhanelerinde, 551’i KYK yurtlarında, 15’i tesislerde, 10 bin 405’i ise kendi yerleştikleri evde yaşıyor.

Yaşanan deprem sonrası evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin Trabzon Valiliğince her türlü ihtiyaçları da karşılanırken, deprem bölgelerinden şehre gelen vatandaşların en yoğun olduğu ilçe Ortahisar oldu.

Ortahisar ilçesinde 6 bin 710, Akçaabat ilçesinde 2 bin 549, Yomra ilçesinde bin 391, Of ilçesinde 698, Çaykara ilçesinde 476, Araklı ilçesinde 469, Arsin ilçesinde 335, Sürmene ilçesinde 318, Vakfıkebir ilçesinde 265, Maçka ilçesinde 262, Beşikdüzü ilçesinde 220, Çarşıbaşı ilçesinde 163, Tonya ilçesinde 72, Düzköy ilçesinde 57, Şalpazarı ilçesinde 24, Dernekpazarı ilçesinde 21 ve Köprübaşı ilçesinde 14 olmak üzere 14 bin 44 depremzede şehre yerleşti.

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