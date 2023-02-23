BIST 5.110
DOLAR 18,88
EURO 20,02
ALTIN 1.108,34
HABER /  GÜNCEL

Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden Hatay'da salgın hastalık olup olmadığının mobil laboratuvarlarda yapılan moleküler testlerle takip edildiğini açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından hayalet şehre dönen Hatay'da salgın hastalık olup olmadığına dair açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" dedi.

Bakan Koca, Hatay'da bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait mobil laboratuvar aracında test çalışması sırasında çekilen görüntüyü de paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan 'şampiyon play-off ile belirlensin' iddiasına açıklama
Beşiktaş'tan 'şampiyon play-off ile belirlensin' iddiasına açıklama
Trabzon ilçelerinde ağırlanan depremzede sayısı belli olu
Trabzon ilçelerinde ağırlanan depremzede sayısı belli olu
Süper Lig'de ertelenen 4 maçta görev yapacak hakemler açıklandı
Süper Lig'de ertelenen 4 maçta görev yapacak hakemler açıklandı
Bağ evinde yaşandı! Yakınları korkunç halde buldu
Bağ evinde yaşandı! Yakınları korkunç halde buldu
Deprem felaketinde 18.gün! 3 bakandan Adıyaman'da ortak açıklama
Deprem felaketinde 18.gün! 3 bakandan Adıyaman'da ortak açıklama
Yıllar sonra geldiği memleketinde göçük altında hayatını kaybetti
Yıllar sonra geldiği memleketinde göçük altında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür açıkladı! Şu an hala 60-70 bin kişi göçük altında 
Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür açıkladı! Şu an hala 60-70 bin kişi göçük altında 
Adana'da hepsi depremde yıkıldı! Yapılan testin sonucu şoke etti
Adana'da hepsi depremde yıkıldı! Yapılan testin sonucu şoke etti
Arama kurtarma ekiplerini bekleyen tehlike! Profesör "Sarkoidoz" uyarısı yaptı
Arama kurtarma ekiplerini bekleyen tehlike! Profesör "Sarkoidoz" uyarısı yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yatırımcıların tercihleri değişti
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yatırımcıların tercihleri değişti
Haluk Levent 'AHBAP' için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
Haluk Levent 'AHBAP' için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
Taksim saldırısının 'beyni' Halil Menci öldürüldü iddiası! Suriye'den şok görüntüler geldi
Taksim saldırısının 'beyni' Halil Menci öldürüldü iddiası! Suriye'den şok görüntüler geldi